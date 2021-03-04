Son dakika haberi! Samsun'a şehit ateşi düştü
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Son dakika haberi! Samsun'a şehit ateşi düştü

04.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:28
Son dakika haberi! Samsun'a şehit ateşi düştü

Son dakika gündem haberi: BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.  

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı açıklandı. Şehitlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. 


Son dakika haberi! Samsun'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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