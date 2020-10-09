Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz.