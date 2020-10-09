Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit...
09.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:36
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan