Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit...
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit...

09.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:36
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erikan

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