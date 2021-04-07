Son dakika haberleri! Antalya'da Rus turist, otel odasında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Antalya'da Rus turist, otel odasında ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Antalya'da Rus turist, otel odasında ölü bulundu

Son dakika haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz
Rusya'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması: Türklerin kendi meselesidir, Montrö'nün yükümlülüğünü kaldırmaz

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Çolaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus vatandaşı Lenar Shaikhutdinov (36), kaldığı odanın banyosunda arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu.

Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Shaikhutdinov'un öldüğünü belirledi.

Turistin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Bahar Candan Caner Cindoruk Semiramis Pekkan
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Antalya'da Rus turist, otel odasında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:10:22. #1.16#
title