Son dakika haberi: Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı
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Son dakika haberi: Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı

Son dakika haberi: Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Karaman'da 27 yaşındaki genç, pastaneye poğaça almaya giderken husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Karaman'da 27 yaşındaki genç, pastaneye poğaça almaya giderken husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cedit Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki pastaneye poğaça almaya gittiği öğrenilen B.U (27), kaldırımda yürüdüğü sırada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. B.U, omuzuna ve ayak bileğine isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsın kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Son dakika haberi: Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı
Son dakika haberi: Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı
Son dakika haberi: Poğaça almaya giden genç silahla vurularak yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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