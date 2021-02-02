Son dakika haberi | Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı
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Son dakika haberi | Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı

02.02.2021 17:12 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:20
Son dakika haberi | Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da, pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medyadan, 10 ay sonra ilk kez dün koronavirüs hastası yatışı olmadığını duyurdu.

DİYARBAKIR'da, pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medyadan, 10 ay sonra ilk kez dün koronavirüs hastası yatışı olmadığını duyurdu. 

Kentte, iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 ay sonra dün ilk kez koronavirüs hastası yatışı yapılmadı. Hastanede görevli Doç. Dr. Hakan Akelma da bu durumu sosyal medya hesabından paylaşarak, duyurdu. Doç. Dr. Akelma, yaptığı paylaşımda, "Dün, 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç koronavirüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" dedi.


Son dakika haberi | Pandemi hastanesi doktoru duyurdu; Diyarbakır'da 10 ay sonra koronavirüsten yatış olmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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