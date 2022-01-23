Son dakika haberi... Pakistan'da balıkçı teknelerinin batması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu
Son dakika haber: Pakistan'da üç balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu.
Pakistan'da üç balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu.
Polis yetkilisi Gazanfer Kadri, yaptığı açıklamada, üç teknenin sahil kasabası Keti Bunder açıklarında Umman Denizi'nde kötü hava koşulları nedeniyle battığını bildirdi.
Teknelerin batması sonucu 2 balıkçının hayatını kaybettiğini, 10'unun da kaybolduğunu belirten Kadri, donanma ve sahil güvenlik ekiplerinin 32 balıkçıyı kurtardığını kaydetti.
Üç teknede 44 balıkçının bulunduğunu aktaran Kadri, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.