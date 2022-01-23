Son dakika haberi... Pakistan'da balıkçı teknelerinin batması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu - Haberler
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Son dakika haberi... Pakistan'da balıkçı teknelerinin batması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu

Son dakika haberi... Pakistan'da balıkçı teknelerinin batması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi kayboldu
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Pakistan'da üç balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu.

Pakistan'da üç balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu.

Polis yetkilisi Gazanfer Kadri, yaptığı açıklamada, üç teknenin sahil kasabası Keti Bunder açıklarında Umman Denizi'nde kötü hava koşulları nedeniyle battığını bildirdi.

Teknelerin batması sonucu 2 balıkçının hayatını kaybettiğini, 10'unun da kaybolduğunu belirten Kadri, donanma ve sahil güvenlik ekiplerinin 32 balıkçıyı kurtardığını kaydetti.

Üç teknede 44 balıkçının bulunduğunu aktaran Kadri, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

Umman Denizi, Pakistan, Polis, Güncel, Haber

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