Son dakika haberi! Pakistan Başbakanı İmran Han, Sri Lanka ile ticari ilişkilerin geliştirilmesini istiyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan ile Sri Lanka arasında ticareti geliştireceğini söyledi.

Göreve geldiği 2018'den bu yana Sri Lanka'ya ilk kez resmi ziyarette bulunan Han, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa ile bir araya geldi, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından kabul edildi.

Han, Rajapaksa ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Pakistan'ın parçası olduğu Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinin, ayrıca CPEC'in Sri Lanka'nın "Orta Asya ile" bağlantısını artıracağını, ticari ilişkilerin, Pakistan ile Sri Lanka'yı daha da yakınlaştıracağını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinen Han, gelişmiş ülkelerin, borçların ertelenmesi dahil çeşitli meselelerde gelişmekte olan ülkelere yardım etmesi gerektiğine işaret ederek, "Yoksullar her yerde ıstırap çekiyor. En çok da yoksul ülkeler." ifadesini kullandı.

Han, İslamabad yönetiminin bölgede barış ve istikrara bağlılığını da dile getirdi.

İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, liderlerin, Güney Asya'da ekonomik refah, istikrar ve barış için ortaklığı geliştirmeyi hedefleyen çok çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Han ve Rajapaksa'nın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı, iki ülke arasında turizm, yatırım, eğitim ve teknoloji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

"Diyalog yoluyla olur"

Ziyareti sırasında Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa tarafından kabul edilen Han, Pakistan-Sri Lanka Ticaret ve Yatırım Konferansı'na da katıldı.

Han, konferansta yaptığı konuşmada, refahın istikrarla sağlanabileceğini, alt kıtanın refaha erişmesinin tek yolunun, Keşmir başta olmak üzere mevcut meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi olduğunu kaydetti.

Göreve geldiğinde farklılıkların diyalog yoluyla çözümü yönündeki görüşünü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de anlattığını, başarılı olmasa da sonunda aklın üstün geleceği konusunda iyimser olduğunu belirten Han, "Farklılığımız tek bir tane. O da Keşmir meselesi. Tek isteğimiz, meselenin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun biçimde çözülmesi. Bu da ancak diyalog yoluyla olur." dedi.

Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması uygulaması

Han'ın Sri Lanka'daki temasları sırasında Kovid-19 kurbanı Müslümanların cenazelerinin yakılması uygulamasının gündeme gelip gelmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Sri Lanka'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinin krematoryumlarda yakılmasını protesto eden Müslümanlar, dün seslerini Pakistan Başbakanı Han'a duyurmaya çalışarak başkent Kolombo'da gösteri düzenlemişti.

Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ve Sri Lanka hükümetini, uygulamadan vazgeçmeye, Müslüman topluluğun temel haklarına saygı duymaya ve onları savunmaya çağırmıştı.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, 10 Şubat'ta, Kovid-19 nedeniyle ölen Müslümanların cenazelerinin gömülmesine izin verileceğini açıklarken, Kolombo yönetimi bundan bir gün sonra Kovid-19 kurbanlarının cenazelerinin yakılması uygulamasında ancak uzmanlardan oluşan bir komisyonun değerlendirmesinin ardından değişikliğe gidilebileceğini duyurmuştu.

Han, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'nın Müslümanların cenazelerinin defnedilmesine izin verileceği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz