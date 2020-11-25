Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
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Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

25.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:38

Antalya'da lüks cip içinde başlayan 3 kişinin alacak verecek kavgası kanlı bitti. Araçtaki bir kişinin emlak işi yaptığı iki kişiyi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Olay yerine gelip uzun süre gözyaşı döken ve cesetleri görmek isteyen ölenlerin yakınları ise güçlükle uzaklaştırıldı.

Saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Mustafa Tepe (48) içinde birlikte iş yaptığı Nihat Taşardı (38) ve Mehmet Ateş'in (48) bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks ciple Varsak istikametine seyir haline geçti.

SİLAH SESİNİ DUYAN VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Varsak eski belediye kavşağındaki ışıklara gelirken 3 kişi arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cipte arkada oturan Nihat Taşardı, sürücü Mustafa Tepe ve ön koltuktaki Mehmet Ateş'i tabancası ile vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tepe ve Taşardı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ateş ise ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

"BABAM BABAM" DİYEREK FERYAT ETTİLER

Polis ekipleri kavşağı geniş bir şekilde güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve cesetler üzerinde yaklaşık 3 saate yakın bir inceleme yaptı. Acı haberi alan cenaze yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cenazeleri görmek isteyenleri polis ekipleri güçlükle engelledi. 'Babam babam' diyerek ağlayan kızların gözyaşları sel oldu. 'Kardeşim kardeşim' diye ağlayan bir kadını ise yakınları güçlükle sakinleştirebildi.

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Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

"İNTİKAMIN YERDE KALMAYACAK"

Yakınlarının güçlükle sakinleştirdiği bir genç, "Ağabey babam ölmüş, babam ölmüş. Baba intikamın yerde kalmayacak. Ağabey babam öldü, ağabey babam ölmüş" diyerek ağladı.

Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

"O DEĞİL DEYİN NE OLUR"

Mustafa Tepe'nin eski eşi ise, "Ben kızıma ne diyeceğim şimdi. Hayır Mustafa gitti. O değil deyin ne olur" diyerek gözyaşı döktü. Kaldırımda oturup bekleyen ve birbirlerine sarılarak ağlayan cenaze yakınları güçlükle teskin edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinden kareler;

Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
MD..EDEP..EDEP...: Domuz eti yemek haram sloganını atan ancak müslüman kardeşinin hak ve hukukunu yemekte hiç bir sakınca görmeyen tiplerle dolu memleket. . Kardeşim bırak bu domuz muhabbetini bu din kardeşini haksız yere karalamayı dahi '''' İçinizden birisi ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi'''' ayetini gör. . . Bu memlekette çalışmayanlar çalışanlardan daha varlıklı? Acaba neden diye bi sorun be. . Ayıp olacak ama galericiler ve emlakçılarda aldıkları parayı hiç ama hiç haketmiyor ve piyasayı manipule diyor. .
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??: 2 kişiyi öldürmüş kendisini de öldürmüş. . . olay alacak verecek davası demiş. ulen ortada sağ adam kalmamış arabaya mı sordunuz mesele neydi diye ?
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SERKAN: land rover ne zaman lüks cip oldu la
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