Son dakika haberi | Niğde İl Emniyet Müdürü görevine başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetedeki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Adnan Özdemir görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetedeki Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Adnan Özdemir görevine başladı.

İl Emniyet Müdürü Özdemir, "Özünde huzurlu bir kent olan Niğde ilimizin var olan güvenlik ve huzuruna katkı sağlamak, suç ve suçlulukla mücadelede yeni yaklaşımlar sergileyerek güvenlik tedbirlerini geliştirme noktasında tüm gücümüzle ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Özdemir; çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Niğde'de görev yapmaktan mutlu olduğunu ve Niğdeli hemşerilerine hizmet etmekten onur duyacağını sözlerine ekledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı