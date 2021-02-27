Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı
27.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:17
Son dakika haberi: Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden muhalif politikacı Boris Nemtsov anıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden muhalif politikacı Boris Nemtsov anıldı. Anma törenleri kapsamında bir araya gelenler, Nemtsov'un öldürüldüğü alana çiçek bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan