Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı

27.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:17

Son dakika haberi: Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden muhalif politikacı Boris Nemtsov anıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden muhalif politikacı Boris Nemtsov anıldı. Anma törenleri kapsamında bir araya gelenler, Nemtsov'un öldürüldüğü alana çiçek bıraktı.

Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı
Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı
Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı
Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Osman Özköylü Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Muhalif politikacı Nemtsov, ölüm yıl dönümünde suikasta uğradığı yerde anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 15:17:34. #1.14#
title