Esed rejimi kan dökmeye devam ediyor! İdlib'de hedef alınan 4 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı
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Esed rejimi kan dökmeye devam ediyor! İdlib'de hedef alınan 4 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı

Esed rejimi kan dökmeye devam ediyor! İdlib'de hedef alınan 4 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Milli Savunma Bakanlığı, rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Suriye'de Esed rejimi güçleri yine kan döktü. İdlib'de bulunan bir yerleşim yerine yapılan saldırılarda siviller hedef alındı.

"DERHAL KARŞILIK VERİLDİ"

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır. Belirlenen hedefler derhal kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

İdlib'de hedef alınan 4 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı
Esed rejimi kan dökmeye devam ediyor! İdlib'de hedef alınan 4 sivil öldü, 4 sivil de yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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