Son dakika haberi! Motosikletten düşen sürücüsü öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde gece motosikletten yola düşen sürücüsü Şener Balkanlı (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sularında Gölcük Topçular Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 AKV 200 plakalı motosikleti ile seyreden Şener Balkanlı, motosikletten düşerek refüje çarptı. Motosiklet sürücüsünün kanlar içerisinde kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener Balkanlı, ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER