Son dakika haberi! Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi
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Son dakika haberi! Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi

Son dakika güncel haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, motosikletiyle işe giderken otomobille çarpışan polis memuru Aydın Yılmaz (35), hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi
09.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:08

KAHRAMANMARAŞ'ta, motosikletiyle işe giderken otomobille çarpışan polis memuru Aydın Yılmaz (35), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya öre Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Aydın Yılmaz, 06 BN 1836 plakalı motosikleti ile işe giderken Muhammed Mustafa Gökpur (42) yönetimindeki 46 FM 949 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Muhammed Mustafa Gökpur da gözaltına alındı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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