Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

29.09.2020 06:39 | Son Güncelleme: 29.09.2020 06:44
Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.  

Kaza, saat 01.00 sıralarında Alaşehir - Kiraz Karayolu Hacıaliler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adem Şentürk (26), yönetimindeki plakasız motosikleti ile aynı yönde ilerleyen Kerim M. yönetimindeki 45 ZR 367 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada, sola dönüş yapan Kerim M.'nin otomobili ile Şentürk'ün motosikleti çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Kerim M. ise gözaltına alındı.


Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Son dakika haberi | Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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