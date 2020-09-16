Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
16.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:51

Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 771 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 771 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 676 bin 487 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 629 kişi artarak 71 bin 678'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

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