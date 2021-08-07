Son dakika haberi: Malatya'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
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Son dakika haberi: Malatya'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi: Malatya'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Malatya'nın Darende ilçesinde otluk alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Malatya'nın Darende ilçesinde otluk alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sayfiye ile Günpınar mahalleleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, kayısı ve kavak ağaçlarının olduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangında 5 dekar otluk alan yandı, 2 dönüm kayısı bahçesi zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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