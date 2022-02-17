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Son dakika haberi: Malatya'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Malatya'da ev yangını

Bir son dakika haberine göre Malatya'da bir müstakil evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Malatya'da bir müstakil evde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika haberi: Malatya'da ev yangını

Son dakika haberi: Malatya'da ev yangını

Son dakika haberi: Malatya'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yeşilyurt, Malatya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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