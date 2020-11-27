Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu
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Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu

27.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:19

Antalya'da lüks cipte, emlak alım satımıyla uğraşan Nihat Taşardı, Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin vurulduğu tabancada, ölen 3 kişinin de parmak izi olduğu, ellerinde ve elbiselerinde barut gazına rastlandığı belirlendi.

Geçen çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana gelen olayda emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat Taşardı, Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağa yanaşıp, durdu.

Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Üçlü arasında cipte yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancanın ateşlenmesiyle, arka koltukta oturan Nihat Taşardı, yanındaki koltuktaki Mehmet Ateş ile sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe, başlarından vuruldu. Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet Ateş ise hastanede hayatını kaybetti.

Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu

TABANCADA 3 PARMAK İZİ

Olay yerindeki ilk incelemede cesetlerin duruşundan ve mermilerin gidiş yönünden, Nihat Taşardı'nın, Tepe ve Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiğini değerlendiren polis, detaylı inceleme sonunda farklı bulgulara ulaştı. Cip içinde ve cesetler üzerinde detaylı araştırma yapan polis, olay öncesi boğuşma yaşandığını, bu nedenle ölenlerin ellerinde ve çeşitli yerlerinde morluklar ve yara izi olduğunu tespit etti. Tabanca ve elbiseler üzerinde inceleme yapan ekipler, her 3'ünün de tabanca üzerinde parmak izinin bulunduğunu, elbiseler üzerinde ise barut gazına rastlandığını belirledi.

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Taşardı, Tepe ve Ateş'in cenazeleri ise dün Antalya'da toprağa verildi.

Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları (2)
EMSALETTİN: İnsanlık yaratılalı olgun kişilerBulduklarıyla yetinip dert çekmedilerBirbirine girdi gözü doymayanlarsaÇok isteme kaderden başın derde girer
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RUS RULETİ: Temel gibi Rus ruleti oynamış olabilirler şarjör lü silahla yada katil Uşak
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