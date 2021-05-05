Son dakika haberi... Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
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Son dakika haberi... Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı

İhlas Haber Ajansı / GÜRAY GÜRDAL - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı Bisikleti çalınan Batuhan Veli Akyürek: "Eğer bisikletimi çalanlar haberi görürlerse lütfen geri getirsinler" Mersin'de bir site içerisinde apartman altında duran bisiklet, küçük çocuklar tarafından çalındı.

- Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı

Bisikleti çalınan Batuhan Veli Akyürek:

"Eğer bisikletimi çalanlar haberi görürlerse lütfen geri getirsinler"

MERSİN - Mersin'de bir site içerisinde apartman altında duran bisiklet, küçük çocuklar tarafından çalındı. Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği olayda, 2 küçük çocuğun bisikleti alarak yavaşça siteden uzaklaştığı görüldü. Bisikleti çalınan 10 yaşındaki Batuhan Veli Akyürek, "Eğer bisikletimi çalanlar haberi görürlerse lütfen geri getirsinler" dedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki apartmanın altında bulunan bisiklet 2 çocuk tarafından çalındı. Olay, sitenin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki küçük çocuğun apartmanın altında bulunan bisikleti, elleriyle sürerek olay yerinden yavaş yavaş uzaklaştığı görüldü.

Ailesinin karne hediyesi olarak aldığı bisikletin çalınmasına çok üzülen 10 yaşındaki Batuhan Veli Akyürek, bisikletinin bulunmasını istiyor. Görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan Akyürek, bisikletini alanlara, "Eğer bu haberi görürseniz lütfen bisikletimi geri getirin" çağrısında bulundu.

Son dakika haberi... Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
Son dakika haberi... Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
Son dakika haberi... Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı
Son dakika haberi... Küçük çocuğun bisikletini çocuklar çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRAY GÜRDAL

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