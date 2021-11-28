Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
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Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı Niğde-Adana otoyolunda köprüden düşen tır alev alev yandı.

ADANA (İHA) - Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

NİĞDE - Niğde- Adana otoyolunda köprüden düşen tır alev alev yandı. Kazada tırın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Aytekin yönetimindeki 27 AAG 932 plakalı et yüklü tır, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eminlik gişelerinde bulunan köprülü kavşaktan aşağı düştü. Düşmesi sonucu alev alan tır küle döndü. Kaza yerine sevk edilen Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan tırı söndürdükten sonra inceleme yapan polis olay yeri inceleme ekipleri sürücü Halil Aytekin, yolcu olarak bulunan Kenan Koçsoy'un olay yerinde öldüğünü belirledi. Tırda yolcu olan Abdullah Alkan ise ağır yaralandı. Yaralı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otoyol ekipleri kapanan kavşağı açmaya çalışıyor. Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Köprüden düşen tır alev alev yandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri

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