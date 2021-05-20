Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha sokaklara çıktı.