Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor
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Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha sokaklara çıktı.

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, ülkenin çeşitli kentlerinde bir kez daha sokaklara çıktı. Başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Bucaramanga ve Santander gibi kentlerde yürüyüşler gerçekleştiren binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin uygulamalarını protesto etmeye devam ediyor. Campin Stadyum'u önünde toplanan gençler protesto gösterilerine devam etti.

Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor
Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor
Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor
Son dakika haberi: Kolombiya'da hükümete yönelik protestolar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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