Son dakika haberi: "Kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: "Kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 'Kırmızı' kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, jandarma SİHA/İHA, jandarma özel harekat ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle "Kırmızı" kategoride aranan "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin 2018'den bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek, birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 'Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: "Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı Aydın Şimşek...
MSB, terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı
MSB, terörist "Sofi Nurettin"in etkisiz hale getirildiği harekatın görüntülerini paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Mustafa Sarıgül
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Muslera Adem Büyük Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: "Kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 22:29:46. #1.15#

title