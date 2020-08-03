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Son dakika haberi... KİBYRA'DA İLK DEFA BAZİLİKAL PLANLI KİLİSE BULUNDU

Son dakika haberine göre BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde MÖ 4 ve 5'inci yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen bazilikal planlı kilise yapısı bulundu.

03.08.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:27

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde MÖ 4 ve 5'inci yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen bazilikal planlı kilise yapısı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Bu yıl kazılarımız sadece bu alanda devam ediyor. Çalışmalarını planlarda herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon bitirmeyi planlıyoruz. Ondan sonra koruma, konservasyon ve restorasyon projesi hazırlanacak hızla. Birkaç yıl içerisinde ziyarete açılmış olacak" dedi.

Gölhisar ilçesinin Horzum Mahallesi'nde birbirinden derin uçurumlarla ayrılan hakim üç tepelik üzerinde yer alan Kibyra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sonrası bazilikal planlı kilise yapısı bulundu. Antik kentteki kazı çalışmaları MÖ 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda inşa edilmiş olduğu tahmin edilen kilise yapısında yoğunlaştırıldı.

Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, kentte ilk kez bir kilise yapısının açığa çıkarıldığını söyledi. Özüdoğru, "Burası bazilikal planlı kilise. Bu yıl kazılarımız sadece bu alanda devam ediyor. Burasının özelliği ise kentte kazı çalışması yapılan ilk dini yapı olması. Geçen yıl yaptığımız kazılarda yapının 'narteks' ismi verilen ön odalarını açtık. Bu yıl da güney odalarda devam ediyoruz. Henüz iç kısmını açığa çıkaramadık. Önce bu dış kısımları bitireceğiz. En son iç kısmı kazıp yapının kazı çalışmasını tamamlayacağız" dedi.

'6 MEZAR YAPISI AÇTIK'

Yapının önemli olduğunu ve Kibyra'nın Hristiyanlık dönemine ilişkin, geç antik çağına ilişkin önemli bilgiler verdiğini söyleyen Doç. Dr. Özüdoğru, "İlk Hristiyanlık dönemine ilişkin MÖ 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda inşa edilmiş bir kilise yapısı olduğunu anladık. Kazı yaptığımız güney odalarında daha çok burada görev yapmış din adamlarının, rahiplerin dini tören için hazırlandıkları hem de burada görev yapmış rahiplerinin mezarları bulunuyor. Burada 6 mezar yapısı açtık. Bunlardan en önemlisi Roma dönemi taş lahit, Bizans döneminde kilise içerisinde tekrar kullanılmış. Umuyorum kilisedeki kazı çalışmaları tamamlandığında kent özellikle erken Hristiyanlık dönemine ait önemli bir dinsel yapıyı da ziyaret için kazanmış olacak" diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE ZİYARETE AÇILMIŞ OLACAK'

Yapıdaki kazı çalışmalarını planlarda herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon bitirmeyi planladıklarını aktaran Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, şöyle dedi:

"Ondan sonra koruma, konservasyon ve restorasyon projesi hazırlanacak hızla. Birkaç yıl içerisinde ziyarete açılmış olacak. Kilise yapısı olarak erken Roma dönemi pagan inanç tapınaklarından çevrilmiş iki kilise yapısı olduğunu biliyorduk. Fakat oralarda herhangi bir kazı çalışması mümkün olmamıştı. Bu yapının önemi belki ilk kez Roma dönemi bazilikasından devşirilmiş olsa da bunu henüz kesin söyleyemiyoruz ama kilise olarak inşa edilmiş büyük bir yapı ve Anadolu'da Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bu tür kiliseler çok az sayıda. Kazılarımız bittiğinde Kibyra'da bunlardan birini temsil etmiş olacak."

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Son dakika haberi... KİBYRA'DA İLK DEFA BAZİLİKAL PLANLI KİLİSE BULUNDU

Kaynak: DHA

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