Son dakika haberi | KDK'dan 23 yaşındaki vatanı olmayan başvurucuya Türk vatandaşlığı verilmesi kararı

Gelen son dakika haberlerine göre Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Bursa'dan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuran 23 yaşındaki gencin, Türk vatandaşı olması için önünde her hangi bir engel olmadığını belirterek İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Bursa'dan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvuran 23 yaşındaki gencin, Türk vatandaşı olması için önünde her hangi bir engel olmadığını belirterek İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu' na (KDK) Bursa'dan başvuruda bulunan başvurucu, annesinin Bulgaristan'dan savaş gerekçesi ile Türkiye'ye göç ettiğini, kendisinin 1997 yılında Türkiye sınırları içerisinde doğduğunu, doğduğu tarihte annesinin Türk Vatandaşı olmadığını, böylelikle bebeğin anneden dolayı Türk Vatandaşlığını kazanamadığını, aynı zamanda anneden dolayı Bulgaristan Vatandaşlığına da kaydedilmediğini belirtti. Annesinin ise 2001 yılında Türk Vatandaşlığını kazandığını söyleyen başvurucu, kendisinin yine Türk Vatandaşlığına geçirilmediğini ve günümüze kadar vatansızlık durumunu sürdürdüğünü bildirdi. Başvurucu, çok sayıda Türk vatandaşlığı başvurusu yaptığını, doğduktan sonraki yürürlükte olan mevzuata göre yapılan vatandaşlık başvurusunun reddedildiğini, ilkokul hayatını geçici kimlik belgesi ile tamamladığını, lise döneminde eğitimine devam edemediğini, sonrasında okul eğitimi döneminde e-okul sistemine kaydı yapılamadığı için mağduriyet yaşadığını ifade etti. Başvurucu, Türkiye'de doğup büyüdüğünü, annesinin Türk vatandaşı olduğunu, babasının Bulgaristan'da öldürüldüğünü, 23 yaşına gelmesine karşın halen hiçbir ülke vatandaşlığı olmadığını kaydetti. Başvurucu, kendisine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi hususunda gereğinin yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK yaptığı incelemeler sonucunda; başvuranın Türkiye'de doğduğu, başka bir ülkenin vatandaşı olmadığı, vatansız durumda olduğu, vatansızlık durumunun hayatını olumsuz etkilediği ve mağduriyetlere sebep olduğu, annesinin ise halihazırda Türk vatandaşı olduğu, başvuranın Türk vatandaşı bir ana veya babadan doğmadığı için Türk vatandaşlığını doğumla kazanamadığını belirledi.

Türkiye'de doğan ve 23 yıldır vatansız olan başvurucuya KDK'dan destek

İlgili mevzuat hükümlerinin oldukça açık ve yönlendirici olduğunu vurgulayan KDK, öncelikle doğum yeri esasına göre Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan başvuranın Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KDK, başvuranın 1997 tarihinde Türkiye'de doğmuş olması ve annesinin 2001 tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanmış olmasına ilişkin bilgi ve belgeler ile herhangi bir ülkede vatandaşlığının bulunmaması ve babasının da vefat ettiğine yönelik beyanlarının dikkate alınması suretiyle başvuranın Türk vatandaşlığını kazanılmasına engel olabilecek somut bir tespit yapılamadığı takdirde gerekli incelemelerin tamamlanarak başvuranın Türk Vatandaşlığını kazanmasına yönelik işlem yapılması için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı