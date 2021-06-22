Son dakika haberi... KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi
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Son dakika haberi... KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi önünden detay görüntüler Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire basın açıklaması İstinaf Mahkemesi önünde düzenlenen destek gösterisinden detaylar KAZABLANKA - Fas'ta bir yıldır tutuklu yargılanan ve 76 gündür açlık grevi...

Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi önünden detay görüntüler

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire basın açıklaması

İstinaf Mahkemesi önünde düzenlenen destek gösterisinden detaylar KAZABLANKA - Fas'ta bir yıldır tutuklu yargılanan ve 76 gündür açlık grevi yapan gazeteci Suleyman Raissouni'ye davasının görüldüğü Kazabl anka kentindeki İstinaf Mahkemesi'nde duruşmanın gerçekleştiği sırada mahkeme önünde destek gösterisi düzenlendi. Duruşmayı takip eden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi
Son dakika haberi... KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi
Son dakika haberi... KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi
Son dakika haberi... KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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