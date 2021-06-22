Son dakika haberi... KAZABLANKA - Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan gazeteciye destek gösterisi

Gelen son dakika haberine göre Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi önünden detay görüntüler Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire basın açıklaması İstinaf Mahkemesi önünde düzenlenen destek gösterisinden detaylar KAZABLANKA - Fas'ta bir yıldır tutuklu yargılanan ve 76 gündür açlık grevi...