Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi

Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Tuncay Şurutoğlu, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle tomografiye giren Şurutoğlu, koronavirüs olduğunu öğrendi.

Akşam saatlerinde Değirmendere Kurtuluş Bulvarı yakınlarında meydana gelen olayda, Tuncay Şurutoğlu'nun kullandığı motosiklet, iddiaya göre kavşağa geldiği sırada kırmızı ışığa rağmen durmayınca, Murat Taçyıldız yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

HASTANEDE KORONAVİRÜS OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Tuncay Şurutoğlu, ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada yapılan müdahale sırasında kaza nedeniyle vücudunda oluşan hasarın tespit edilmesi amacıyla çekilen tomografide Tuncay Şurutoğlu'nun ciğerlerinde koronavirüs tespit edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şurutoğlu'nun, buradaki tedavisinin ardından SEKA Devlet Hastanesi pandemi servisine sevk edileceği belirtildi. Şurutoğlu'nun renk körü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı da öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER