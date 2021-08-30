Son dakika haberi! Kaymakam Öztürk'ten, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Simpil'in ailesine ziyaret
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Son dakika haberi! Kaymakam Öztürk'ten, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Simpil'in ailesine ziyaret

Son dakika haberi! Kaymakam Öztürk'ten, PKK'lı teröristlerin katlettiği Fırat Simpil'in ailesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Yusuf Batı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, PKK'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Simpil'in ailesine ziyarette bulundu.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, PKK'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te katlettiği 13 yaşındaki Fırat Simpil'in ailesine ziyarette bulundu.

Öztürk, ziyaretinde Simpil'in babası Sabri ve annesi Kadriye Simpil ile bir süre görüştü.

Acılı aileye sabır ve metanet dileyen Öztürk, Silvan Barajı inşaatı yolu olarak da kullanılan Bağlar Mahallesi Büyük Çeşme Caddesi'nde sebze almak için evden çıktığı sırada terör örgütü PKK tarafından yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fırat'ın acısını derinden hissettiklerini belirtti.

Kaymakam Öztürk'e ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan ve Barış Pınarı Harekatı'nda babası şehit düşen gazeteci Gülay Demir eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı

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