Son dakika haberi: Karaman'da darp edilen şahıs hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Karaman'da darp edilen şahıs hastanelik oldu

Son dakika haberi: Karaman'da darp edilen şahıs hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Karaman'da 5 kişi tarafından darp edildiği ileri sürülen zanlı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da 5 kişi tarafından darp edildiği ileri sürülen zanlı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, MOBESE Merkezi'nin yol kenarında bazı şahısların kavga ettiğini ve bir kişinin de yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir kişiyi darp eden şahıslar olay yerine gelen ekipleri görünce kavgayı bırakarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri, şahsı darp eden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 2 kişininse yakalanması için çalışma başlatıldı. Darp edilen M.C., ise çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavganın yaşandığı yerde bulunan ve arka camı kırık olan otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kavganın sebebi ise henüz belirlemedi. - KARAMAN

Son dakika haberi: Karaman'da darp edilen şahıs hastanelik oldu
Son dakika haberi: Karaman'da darp edilen şahıs hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı
Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Karaman'da darp edilen şahıs hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 13:00:34. #1.13#

title