Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel

Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen olayda, 79 yaşındaki İbrahim Parlak ile 78 yaşındaki eşi İlkay Parlak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Burdur-Isparta Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mevlüt A. (42) yönetimindeki 07 CSK 09 plakalı kapalı kamyonet ile İbrahim Parlak yönetimindeki 15 NE 560 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Parlak olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan eşi İlkay Parlak ile diğer araç sürücüsü Mevlüt A. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

YAŞLI ADAMIN CENAZESİ KAPI KESİLEREK ÇIKARILDI

İlkay Parlak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İlkay Parlak'ın cenazesi, hastanenin morguna konuldu. İbrahim Parlak'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından otomobilin kapısı kesilerek çıkartıldı ve Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

14 Nisan Çarşamba Isparta iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 15 Nisan Isparta sahur vakti ne zaman?
14 Nisan Çarşamba Isparta iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 15 Nisan Isparta sahur vakti ne zaman?
Kemal Sunal ne zaman öldü? Kemal Sunal kimdir?
Kemal Sunal ne zaman öldü? Kemal Sunal kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araçları kamyonete çarpan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:54:07. #1.16#

title