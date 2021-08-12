Son dakika haberi! Kaçak kazı operasyonunda üzerinde 20 sikke ile yakalandı
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Son dakika haberi! Kaçak kazı operasyonunda üzerinde 20 sikke ile yakalandı

Son dakika haberi! Kaçak kazı operasyonunda üzerinde 20 sikke ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ELAZIĞ'da, kaçak kazı yapan K.D. (37) jandarma tarafından üzerinde 20 sikkeyle suçüstü yakalandı.

ELAZIĞ'da, kaçak kazı yapan K.D. (37) jandarma tarafından üzerinde 20 sikkeyle suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma sonucunda merkeze bağlı Elmapınarı köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan K.D.'yi suçüstü yakaladı. Kazı alanında dedektör ve kazı malzemeleri bulundu. Gözaltına alınan, üzerinde 20 sikke bulunan K.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.


Son dakika haberi! Kaçak kazı operasyonunda üzerinde 20 sikke ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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