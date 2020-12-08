- Jandarma'dan FETÖ operasyonu
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- Jandarma'dan FETÖ operasyonu

08.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:37

- Jandarma'dan FETÖ operasyonu Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Fethullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil 17 şüpheli tespit edildi.

- Jandarma'dan FETÖ operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Fethullahçı Terör Örgütünün mahrem öğretmen yapılanmasına dahil 17 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 12 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Malatya'da saat 07.00'dan itibaren eş zamanlı düzenlenen operasyonda tespit edilen isimlerden gözaltılar yapıldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği öğrenildi.

- Jandarma'dan FETÖ operasyonu
- Jandarma'dan FETÖ operasyonu
- Jandarma'dan FETÖ operasyonu
- Jandarma'dan FETÖ operasyonu
- Jandarma'dan FETÖ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KANTARLIOĞLU

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