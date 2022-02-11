Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandıİZMİR İzmir'in Konak ilçesinde, bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İZMİR (İHA) - Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde, bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cemil Raşo'ya ait bakkalda çıkan yangın biranda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, yangınla birlikte iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamayla beraber iş yerinin kapı, pencere ve malzemeleri etrafa saçıldı. İş yerine yakın bir noktada bulunan 4 kişi, patlamayla yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle söndürüldü. Öte yandan hastaneye kaldırılanlardan Abdülkerim Civanmahmut (24)'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

Bakkalda çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

Ballıkuyu Mahallesi, Patlama, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title