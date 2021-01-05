Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu
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Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu

05.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:27
Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE geneli ile 14 ülkede faaliyet gösteren Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'ta köylerde yaşayan çocuklara kışlık giysi ve tablet dağıttı.

TÜRKİYE geneli ile 14 ülkede faaliyet gösteren Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Muş'ta köylerde yaşayan çocuklara kışlık giysi ve tablet dağıttı.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu ve Muş'un Yeşilova Belde Belediyesi iş birliğiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak belediyenin konferans salonunda 150 çocuğa mont, tablet ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yardım organizasyonuna Muş Yeşilova Belediye Başkanı İlhan Çiftçi, platform yöneticisi Canan Üstündağ ve platformu gönüllüsü şarkıcı Şira katıldı.

Törende konuşan Yeşilova Belediye Başkanı Çiftçi, "Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu ile ortaklaşa yaptığımız yardım ile çocuklara dokunalım, çocukları sıcak tutalım diye, gönüllere dokunduk. Çocuklarımıza mont ve çeşitli hediyeler dağıttık. Bu konuda tüm emeği geçelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzünde o tebessümleri görmek çok güzel bir duygu" dedi.  'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN GÖNÜLLERİNE DOKUNMAK'11 yıldır faaliyet gösteren Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu'nun 81 ilde ve 14 ülkede yardım dağıtmaya devam ettiğini ifade eden Canan Üstündağ ise şunları söyledi:

"Amacımız sadece mont ve bot dağıtmak değil, buradaki çocukların gönüllerine dokunmak, onları mutlu etmek. Zorlayıcı bir salgın döneminden geçiyoruz. Bu da bizim işimizi aksatıyor. Birçok ülkeye ya da kente gidemiyoruz. Hediyeleri kargoyla gönderiyoruz. Böylelikle de ihtiyaç sahiplerine her türlü ulaşıyoruz. Muşlu kardeşlerimizin gönlüne dokunduk. Onların hayır dualarını aldık. Desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dünyayı iyilik kurtaracak, biz buna inanıyoruz. Bu yolda 11 yıldır varız. Allah daha çok yıllar kalmayı nasip etsin. Çocukların gülümsemesi bizim için dünyaya bedel."


Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu
Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu
Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu
Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu
Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu
Son dakika haberi: İyilik ekibi, çocukların gönlüne dokundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Asena TUTAR

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