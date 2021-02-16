Son dakika haberleri | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
16.02.2021 06:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 06:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 35 farklı adrese 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 35 farklı adrese 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 5 ilde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi.
- İstanbul
Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binaydı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada hassas burunlu narkotik köpeği "Bozo" da kullanıldı. Polis ekipleri aramanın ardından evdeki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU