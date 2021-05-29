Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayarak alt geçide düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayarak alt geçide düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Çiftlik Mahallesi alt geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Çiftlik Mahallesi istikametine giden Alper M. (44) idaresindeki 68 AG 403 plakalı Nissan marka cip önünde aynı istikamete seyreden Yusuf Gül (21) idaresindeki 68 ABV 227 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil Çiftlik Mahallesi ve Hasas Mahallesini birleştiren alt geçidin bariyerlerine çarparak dururken, hurdaya dönen otomobilin sağ kapısının camından fırlayan sürücü yaklaşık 7 metrelik alt geçide düştü. Asfalt zemine düşen otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, cip sürücüsü ve cipte yolcu olarak bulunan Murat İ. (43) hafif yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, ağır yaralı otomobil sürücüsü Yusuf Gül hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazaya karışan cipin sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hurdaya dönen aracın camından alt geçide düşen sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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