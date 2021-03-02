Son dakika haberi... HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü gözaltına alındı
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Son dakika haberi... HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü gözaltına alındı

02.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:02
Son dakika haberi... HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'un Karaçoban ilçesinin HDP'li belediye başkanı Halit Uğun ve şoförü, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin HDP'li belediye başkanı Halit Uğun ve şoförü, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı.

Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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