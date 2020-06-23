Son dakika haberi | Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift, yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
23.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:49

Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift, yakalanarak gözaltına alındı.

Gürcistan'ın Duşeti bölgesinde bir çift, bebeğini 5 bin dolara satmaya çalıştı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Yolsuzlukla Mücadele Ajansına bağlı ekiplerin bebeğin satılması kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Duşeti ilçesinde yaşayan çiftin para kazanmak için 18 Haziran'da doğan çocuklarını satmak istediği belirtildi. Ebeveynlerin söz konusu parayı aldığı ana dair görüntüler kameraya yansıdı. Gözaltına alınan 3 kişinin 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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