Son dakika haberi | Gaziantep'te tur şirketi ofisinde yangın

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'te bir tur şirketine ait ofiste çıkan yangın, paniğe neden oldu.

GAZİANTEP'te bir tur şirketine ait ofiste çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ofis kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İnönü Mahallesi'nde bulunan tur şirketine ait ofiste sabah saatlerinde çıktı. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören esnaf, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Ofis kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI