Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

22.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:55
Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı kazada 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzeli ilçesi Burak Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 27 SAA 255 plakalı Daewoo marka otomobil park halinde bulunan 27 AZP 61 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberi... Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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