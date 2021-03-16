Son dakika haberi: Evine hacze gelen avukatı öldürdü
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Son dakika haberi: Evine hacze gelen avukatı öldürdü

16.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:36
Son dakika haberi: Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Y.Y., icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Y.Y., icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Avukat Ersin Arslan'a ateş etti. Arslan kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, ambulans ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.


Son dakika haberi: Evine hacze gelen avukatı öldürdü
Son dakika haberi: Evine hacze gelen avukatı öldürdü
Son dakika haberi: Evine hacze gelen avukatı öldürdü
Son dakika haberi: Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut IŞIK

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