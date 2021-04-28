Son dakika haberi... Eşini döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan kocaya beraat
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Son dakika haberi... Eşini döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan kocaya beraat

Son dakika haberi... Eşini döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan kocaya beraat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'de, hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'i darp ederek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin beraat etti.

İzmir'de, hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'i darp ederek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan eşi İbrahim Tekin beraat etti.

İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Tekin, 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Eşini darp edip ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Tekin ise tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye edilen İbrahim Tekin hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Tekin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanık avukatı Mehmet Dönmez söz aldı. Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen Dönmez, müvekkilinin beraatini talep etti. Dönmez'in ardından konuşan Filiz Tekin'in yakınlarının avukatlarından Elif Büşra Berber, "7 Aralık 2019 tarihli hastane raporunda Filiz Tekin için yatış önerilmesine rağmen eşi kabul etmemiş. Bu sebeple ihmal suretiyle kasten öldürülmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Avukatlardan İslam Gezer ise "Hastanede yatışı kabul etmedikten sonra sanık Filiz'i eve getirip kendi haline bırakmış. Hastane raporlarında darp izleri açıkça belirtiliyor. İhmal suretiyle kasten öldürülmeyle cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Son sözü sorulan sanık Tekin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Tekin, "Eşimi darp etmiş olsam hastane hastane gezdirir miydim" dedi.

Mahkeme heyeti tarafların dinlenmesinin ardından Tekin'in beraatine karar verip duruşmayı bitirdi.

Öte yandan davanın geçmiş celselerinde, Filiz Tekin ile ilgili adli raporlar mahkemeye sunulmuştu. Sunulan raporlarda, Filiz Tekin'in vücudunda travmatik bulgu, kesici delici alet ve ateşli silah yarası ya da boğma gibi bir bulgu olmadığı ifade edilmişti.

İzmir Adli Tıp Kurumu ve hastaneden çıkan adli sağlık kurulu raporlarında, Tekin'in menenjite bağlı yüksek ateşten yaşamını kaybettiğinin tespitinin yapıldığı kaydedilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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