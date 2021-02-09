Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada
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Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada

09.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:31
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada

Son dakika gündem haberine göre ESENYURT'ta, bir hırsızın 3 katlı apartmanın demir bahçe kapısını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta, bir hırsızın 3 katlı apartmanın demir bahçe kapısını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinlerinden Yusuf Çiçek, yaşadıkları mahallede daha önce de benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını söyledi. Olay, 28 Ocak Perşembe günü Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın bahçesine gelen hırsız, demir bahçe kapısını yerinden söküp, kaçtı.  Sabah saatlerinde, kapının yerinde olmadığını gören apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışmalara başladı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın demir bahçe kapısını sökmesi ve daha sonra kapıyı da alarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

"ONLARIN DA BİR SÜRÜ KAPILARI ÇALINIYOR"

Mahallede kapıların çalındığını iddia eden apartman sakinlerinden Yusuf Çiçek, "Gece saat 03.30'da zincirleri kesmişler. Tam kısa kontak yapacağı zaman benim çocuk balkondan görüyor. Onu durdurduk. 15 gün sonra da gördüğün gibi arkadaş geliyor, bu kapıları yerinden çıkarıyor. Buradan çekip gidiyor. Tam gece olduğu için belli değil. Şahsın yüzü belli değil. Yukarıda arkadaşlar da var. Onların da bir sürü kapıları çalınıyor" dedi.

 


- İstanbul
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada
Son dakika! Esenyurt'ta bahçe kapısını çalan hırsızlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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