Son dakika haberi! Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."
26.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:45
Son dakika haberler... Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.
Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik