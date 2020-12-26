Son dakika haberi! Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."

26.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:45
Son dakika haberi! Erdoğan:

Son dakika haberler... Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.

Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz."Erdoğan: "Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı."Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonuErdoğan: "Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz"Sabancı Topluluğu'na "İnovasyon Haftası"nda 3 ödülSon dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz."Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti...Son dakika haber... Tedbirlerle Doğubayazıt'ta Kovid-19 vaka sayıları düştüSon dakika haberleri: Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendiSon dakika haberleri | İran'da son 24 saatte 134 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybettiSon Dakika: Asgari ücret zammı için son toplantı 28 Aralık Pazartesi günü yapılacak"Gidecek yerim yok" diyen vatandaşa, sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldıBir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdilerErkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Erdoğan: "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz." | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:48:36. #1.15#
title