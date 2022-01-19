Son dakika haberleri | Horoz dövüşü operasyonu: 17 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Horoz dövüşü operasyonu: 17 kişi yakalandı

Son dakika haberleri | Horoz dövüşü operasyonu: 17 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüştüren 17 kişi yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüştüren 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, horoz dövüşünün olduğu yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan şahıslar, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Horoz sahiplerine idari para cezası uygulanırken dövüştürülen 10 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, olay yerinde bir şüphelinin üst aramasında 300 gram kubar esrar ve 1 adet kova düzeneği ele geçirildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)

Son dakika haberleri | Horoz dövüşü operasyonu: 17 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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