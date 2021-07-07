Son dakika haberi... Düzce'de sel felaketine 142 kişilik ekiple müdahale ediliyor
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Son dakika haberi... Düzce'de sel felaketine 142 kişilik ekiple müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Düzce'de sel felaketine 142 kişilik ekiple müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Düzce'de meydana gelen sel felaketine 142 kişilik ekiple müdahale edilirken, can kaybının yaşanmadığı olayda mahsur kalan 32 vatandaş kurtarıldı.

Düzce'de meydana gelen sel felaketine 142 kişilik ekiple müdahale edilirken, can kaybının yaşanmadığı olayda mahsur kalan 32 vatandaş kurtarıldı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve uzun süre şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış etkili oldu. Yağışın en yoğun olduğu Akçakoca, Çilimli, Cumayeri ilçelerinde ve köylerinde mahsur kalma, dere taşkını, ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi. Yaşanan sel felaketiyle birlikte il genelinde Vali Cevdet Atay ve kaymakamlar koordinesinde kriz merkezleri oluşturuldu.

Selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına Düzce, Manisa ve Ankara AFAD ekipleri, UMKE, Düzce itfaiyesi, Düzce İl Özel İdaresi, DSİ 55. Şube Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma Derneği, Afet Gönüllüleri Derneği'nden oluşan 142 kişilik ekip çalışmalara katıldı.

Düzce Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm birimlerimiz alanda olup, gelen çağrı ve ihbarların hepsini değerlendirerek anında müdahale etmektedir. Şu ana kadar kayıp ihbarı alınmamış olup, can kaybı yaşanmamıştır. Mahsur kalan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. Tüm arama kurtarma ekipleri ihbar gelen köylerde tedbir amaçlı hazır bekletilmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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