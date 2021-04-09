Son dakika haberi... Diskalkuli Derneği, çocuklara materyallerle matematiği öğretiyor
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Son dakika haberi... Diskalkuli Derneği, çocuklara materyallerle matematiği öğretiyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Diskalkuli Derneği, çocuklara materyallerle matematiği öğretiyor

Gelen son dakika haberlerine göre Muş'ta faaliyet gösteren Diskalkuli Derneği'nde akademisyenler, çocuklara materyallerle matematiği daha kolay öğretiyor.

Muş'ta faaliyet gösteren Diskalkuli Derneği'nde akademisyenler, çocuklara materyallerle matematiği daha kolay öğretiyor.

Diskalkuli Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Mutlu, sayma ve hesaplama güçlüğü olarak bilinen diskalkulinin, dünya genelinde yeni ele alındığını belirtti.

Diskalkulinin günümüzde çok fazla bilinen bir öğrenme bozukluğu olmamasına rağmen öğrencilerin hayatlarında oldukça etkili olabildiğini vurgulayan Mutlu, şöyle konuştu:

"Matematiksel kavramlarda öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için eğitsel materyaller ve eğitsel müdahale yöntemleri geliştirerek öğrencilerin öğrenme sorunlarını aşmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Türkiye çapında Diskalkuliye yönelik farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda hem dernek merkezimizde hem de şubelerimizde bu minvalde çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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