Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görevi başında meydana gelen kazada şehit olan Yılmaz'ın ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları yasasıyla ilgili talimat: Meclis kapanmadan bu işi bitirin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları yasasıyla ilgili talimat: Meclis kapanmadan bu işi bitirin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Hasibe Eren Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 00:13:01. #1.15#

title