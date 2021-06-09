Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görevi başında meydana gelen kazada şehit olan Yılmaz'ın ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz