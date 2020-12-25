Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."