Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."
25.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:00
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik