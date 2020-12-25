Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."

25.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:00
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'yla) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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