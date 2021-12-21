Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı (2)
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi Teoman Duralı'nın ödülünün Deniz Duralı tarafından alınması İdil Biret'in ödülünün Beyza Üntuna Koparal tarafından alınması Alev Ebuzziya'nın ödülünün Talha Ebuzziya tarafından alınması Cüneyt Arkın'ın ödülünün Betül...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi
Teoman Duralı'nın ödülünün Deniz Duralı tarafından alınması
İdil Biret'in ödülünün Beyza Üntuna Koparal tarafından alınması
Alev Ebuzziya'nın ödülünün Talha Ebuzziya tarafından alınması
Cüneyt Arkın'ın ödülünün Betül Cüreklibatır tarafıdan alınması
Gürbüz Azak'ın ödülünü alması
Etem Çalışkan'ın ödülünü alması
İbrahim Manav'ın ödülünün Ayşegül Bardakçı tarafından alınması
Kemal Tahir'in ödülünün Cengiz Yazoğlu tarafından alınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.