Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı (2) - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı (2)

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi Teoman Duralı'nın ödülünün Deniz Duralı tarafından alınması İdil Biret'in ödülünün Beyza Üntuna Koparal tarafından alınması Alev Ebuzziya'nın ödülünün Talha Ebuzziya tarafından alınması Cüneyt Arkın'ın ödülünün Betül...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllerin verilmesi

Teoman Duralı'nın ödülünün Deniz Duralı tarafından alınması

İdil Biret'in ödülünün Beyza Üntuna Koparal tarafından alınması

Alev Ebuzziya'nın ödülünün Talha Ebuzziya tarafından alınması

Cüneyt Arkın'ın ödülünün Betül Cüreklibatır tarafıdan alınması

Gürbüz Azak'ın ödülünü alması

Etem Çalışkan'ın ödülünü alması

İbrahim Manav'ın ödülünün Ayşegül Bardakçı tarafından alınması

Kemal Tahir'in ödülünün Cengiz Yazoğlu tarafından alınması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı (2)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı (2)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı (2)

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

AA - Son Dakika Haberleri

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