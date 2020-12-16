Son dakika haberi... Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Son dakika haberi... Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

16.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:07
Son dakika haberi... Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hızla gelen otomobilin çarptığı motosikletten yola fırlayarak ağır yaralanan Cengizhan Başoğlu (19), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hızla gelen otomobilin çarptığı motosikletten yola fırlayarak ağır yaralanan Cengizhan Başoğlu (19), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 25 Kasım günü, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi Stat Caddesi üzerinde meydana geldi. Hızla ilerleyen otomobil, Cengizhan Başoğlu ve Mahmut B.'nin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak yola düşen 2 arkadaş, ağır yaralandı.Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Cengizhan Başoğlu, 20 gün süren tedaviye rağmen dün hayatını kaybetti. Başoğlu'nun ölümü üzerine daha önce serbest bırakılan otomobil sürücüsü Onur B., yeniden gözaltına alındı. Onur B. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi... Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberi... Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberi... Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son dakika haberi... Cengizhan, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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